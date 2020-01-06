كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تكشف دور بومبيو في عملية مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على دور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في عملية اغتيال الجنرال الإيراني اللواء قاسم سليماني، بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن قرار اغتيال سليماني جاء بإصرار بومبيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية أجرى اتصالات متعددة مع الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام السابقة لمقتل الجنرال الإيراني البارز بغارة أمريكية في العراق.

وتابعت الصحيفة، أن بومبيو بات "عابسا" جراء "خسارته" في مشاورات مماثلة جرت على أرفع مستوى في يونيو الماضي، عندما تراجع ترامب في آخر لحظة عن خطة لشن ضربات عسكرية على إيران، ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية.

غير أن التغيرات الأخيرة في فريق الأمن القومي الخاص بترامب ومخاوف الرئيس من أنه يبدو مترددا في وجه "العدوان الإيراني" أتاحت لبومبيو فرصة للإصرار على الخطوات التي كان يؤيدها.

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وبحسب الصحيفة، تحدث بومبيو لأول مرة مع ترامب عن إمكانية اغتيال سليماني قبل أشهر، غير أن الرئيس والبنتاغون لم يكونا مستعدين حينئذ للمصادقة على مثل هذه العملية، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.