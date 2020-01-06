كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النانو يعقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع سفراء حلق شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الإثنين، لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحلف.

وقرر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي، بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء.

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ويجتمع سفراء الدول الـ29 الأعضاء في الحلف الأطلسي بانتظام كل أسبوع في بروكسل لمناقشة مسائل آنية، وذات مصالح مشتركة.

وكان الحلف الأطلسي، قد أعلن يوم السبت الماضي، تعليق مهامه للتدريب العراق بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

ومنذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018، تدرب بعثة حلف الأطلسي في العراق، التي تعد مئات الجنود، قوات هذا البلد بطلب من الحكومة العراقية، لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.