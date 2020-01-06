كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتب المرشد الإيراني يتوعد أمريكا: ستواجه فيتنام أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد مستشار الزعيم الإيراني علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، أمريكا بأنها ستواجه فيتنام أخرى إن لم تغادر المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال ولايتي، اليوم الإثنين، في كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرافقيه في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، إن "الامريكيين ارتكبوا حماقة في استهداف الشهيد قاسم سليماني وعليهم مغادرة المنطقة والتجارب دللت على هزيمتهم باستمرار في مواجهة خطط ايران وجبهة المقاومة".

وأضاف ولايتي: "رغم صراخ الرئيس الأمريكي "الغبي"، فإن إيران ستتصرف بطريقة تجعل أمريكا تندم، وستواجه فيتنام أخرى إن لم تغادر قواتها المنطقة"، معتبرا سليماني بمثابة محور المقاومة في أحداث اليمن والعراق وسوريا.

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وتابع: "لولا شجاعة سليماني، لكانت بغداد قد سقطت في أيدي داعش، ودمشق في أيدي المتطرفين السلفيين"، منوها إلى أن الجميع كانوا يشعرون بالقلق إزاء ما سيحدث في كركوك واحتمال انفصالها عن العراق، لكن خطط الراحل سليماني ساهمت في عودتها إلى العراق.

وأعلنت أمريكا، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".