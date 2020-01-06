كوريا الشمالية تدخل على خط الحرب بين إيران وأمريكا

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طالبت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية، السلطات بألا تعول على اتفاقات مع الولايات المتحدة، وأن تمضي في طريقها الخاص دون تردد.

كما طالبت الصحيفة الكورية الشمالية، ببناء قوة عسكرية "منيعة" للتصدي للأعمال العدائية المتزايدة والتهديدات النووية.

وقالت صحيفة "رودونغ شينمون"، إنه "لا يوجد شيء لنتوقعه (من الولايات المتحدة) أو نتردد بشأنه.

وأضافت: "يجب أن نواصل تعزيز قوتنا العسكرية المنيعة، كي لا يفكر أحد في استخدام القوات المسلحة ضدنا، وحتى تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية".

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وبحسب قناة روسيا اليوم، كانت الصحيفة قد حذرت من أنه "قد يتم انتهاك سيادة كوريا الشمالية وأمنها إذا لم تواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها على الدفاع عن النفس، واكتفت بالانتظار حتى ترفع العقوبات المفروضة ضدها فحسب".

وكانت كوريا الشمالية تأمل في أن يؤدي تطور محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة إلى تخفيف أو رفع العقوبات المعوّقة، والمساعدة على إنعاش اقتصادها الهش، لكن هذه المحادثات توقفت منذ انتهاء القمة بين الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي.

وقد ظلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تدعو إلى "الاعتماد على الذات" و"الدفاع عن النفس" بشكل يومي تقريبا منذ أن اتهم كيم في أواخر ديسمبر الولايات المتحدة بالمماطلة في محادثات نزع السلاح النووي، وهدد بعرض "سلاح استراتيجي جديد" للعالم في المستقبل القريب، في خطة قد تتضمن اختبار صاروخ طويل المدى.