كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يخشون من فوز المعارضة في انتخابات تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى عدد صغير ولكنه متزايد من متظاهري هونج كونج الذين فروا إلى تايوان بحثًا عن الأمان على مدار الأشهر القليلة الماضية من أن يؤدي فوز المعارضة في انتخابات تايوان هذا الأسبوع إلى تعريضهم للمخاطر ويجبرهم على المغادرة.

وليس لدى الشباب والشابات الذين جاءوا إلى تايوان بعد مشاركتهم في الاحتجاجات العنيفة المتزايدة لدعم الديمقراطية في هونغ كونغ وسيلة قانونية للحصول على اللجوء الدائم، ولكن حكومة الرئيس تساي إنغ ون المتعاطفة على نطاق واسع سمحت لنحو 60 منهم بالخروج مؤقتًا تمديد إقامتهم.

ويخشى بعض هؤلاء المحتجين أن يتلاشى الدعم إذا فازت انتخابات 11 يناير من قبل هان كو يو، المرشح الرئاسي لحزب كومينتانغ المعارض في تايوان، والذي يفضل العلاقات الوثيقة مع الصين.

وقال متظاهر في أوائل الثلاثينيات من عمره طلب عدم الكشف عن اسمه على أنه "إذا تم انتخاب هان كو يو، فسوف أشتري تذكرة طيران وأهرب إلى بلد آخر على الفور".

وقال جيرو، إنه سافر إلى تايوان بتأشيرة سياحية بعد أيام من مشاركته في اقتحام المجلس التشريعي لهونج كونج في الأول من يوليو خوفًا من اتهامه بأعمال شغب، والتي تقضي بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وهو يعيش الآن في استوديو صغير في تايبيه بتمويل من شبكة من الناشطين المحليين الذين يدعمون المتظاهرين.

ولعبت قضية هونج كونج دورًا كبيرًا في حملة تايوان الانتخابية. وتعهدت تساي بالدفاع عن سيادة الجزيرة ورفض اقتراح الصين بصيغة سياسية "دولة واحدة ونظامان"، قائلةً إنها فشلت في هونج كونج.

واتهم هان الذي يقول إنه يريد إقامة علاقات قوية مع بكين، والتقى مع زعيم هونج كونج المتعثر كاري لام، ومسؤولين صينيين كبار العام الماضي تساي باستخدام احتجاجات هونج كونج لتهدئة المخاوف من الصين للحصول على مكاسب انتخابية.

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وقد أعرب كل من تساي وهان عن دعمهما لمتظاهري هونج كونج. ولكن احتمال تولي هان رئاسة الدولة هو أكثر أهمية للمتظاهرين.

وردًا على مخاوف المتظاهرين بشأن فوز هان، حثت آن وانج المتحدثة باسم هان المتظاهرين في هونغ كونغ على عدم استخدام الحزب الديمقراطي التقدمي لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقالت "آمل أن يكون لديهم فهم حقيقي لإصرار السيد هان على قيمة الديمقراطية والحرية".

وأضافت "إنه ضد الاستفزاز والصراع والحرب فقط، ولكنه يدعم بشكل كامل الديمقراطية والحرية في هونغ كونغ".

وقال مسؤول حكومي رفيع لديه معرفة مباشرة بالأمر لرويترز إن حكومة تايوان ساعدت ما يقرب من 60 محتجًا يبحثون عن مأوى في الجزيرة لأسباب "سياسية" منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ستة أشهر.

وقال المسؤول إن حكومة تايوان لن تقوم بترحيل من قام بها هناك.

وأعلن مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان في بيان أنه "سيتعامل بشكل مناسب مع القضايا الفردية" وفقًا للقوانين الحالية، دون توضيح.

لقد سئم البعض من الانتظار، يتخذ البعض إجراءات مباشرة لمساعدة المحتجين على استئناف حياتهم في تايوان.