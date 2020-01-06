الصين تحث واشنطن على الامتناع عن استغلال القوة العسكرية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الأنشطة العسكرية الأخيرة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة ودعت واشنطن إلى الامتناع عن استغلال قوتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانج في مؤتمر صحفي: "لقد خرقت الأنشطة العسكرية الأخيرة للولايات المتحدة المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وتسببت في تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة بشدة على عدم إساءة استخدام قوتها العسكرية ونحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس من أجل منع المزيد من تصعيد الموقف والعودة إلى الحوار والمفاوضات في أقرب وقت ممكن".

وقد دعت وزارة خارجية الصين، السبت، إلى معالجة التوتر بين طهران وواشنطن عبر الحوار، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

وقال بيان وزير الخارجية الصيني وانج يي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستعلب دورا بناء للحفاظ على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف أن بكين حثت الولايات المتحدة على ضرورة أن تكف عن إساءة استخدام القوة وتسعى إلى حلول من خلال الحوار.

وأشار إلى أن السلوك العسكري الأمريكي المنطوي على مخاطر ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وسيزيد من حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة.

يوم الجمعة، قصفت طائرة أمريكية بدون طيار قائد فيلق القدس التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد. وأذن "ترامب" للهجوم الذي وصفه بأنه ضربة استباقية ودفاعية، في حين تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن طهران ستنتقم لما تعتبره عملاً إرهابيًا.

وتعليقًا على تهديدات إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستشن سلسلة "سريعة وصعبة" من الضربات إذا شنت طهران هجمات انتقامية.

ووعدت إيران بالانتقام من مقتل سليماني، وستوسع إيران نفوذها في جميع أنحاء المنطقة وبطل قومي بين العديد من الإيرانيين، حتى العديد من أولئك الذين لم يعتبروا أنفسهم مؤيدين لحكام رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.