كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات إيرانية تخلي مقراتها في مدينة البوكمال السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن ميليشيات موالية لإيران في سوريا، أخلت مقراتها على ما يبدو، تحسباً لقصفها من قبل القوات الأمريكية.

وبحسب المرصد السوري، باتت الميليشيات تنتشر في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.

وحلقت طائرات مسيرة مجهولة في أجواء البوكمال، فيما أطلقت الميليشيات المتمركزة في محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة، دون ورود معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات محملة بصواريخ أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

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واجتمع وفد من بعض العشائر في المنطقة، في 26 ديسمبر، في طهران مع قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بهدف توجيه وتوحيد القوى ضد القوات الأمريكية.

تأتي تحركات الميليشيات هذه بعد أيام قليلة على مقتل سليماني فجر الجمعة بغارة أمريكية، في حرم مطار بغداد، ما رفع حدة التوتر في المنطقة، لا سيما مع تصاعد التهديدات الأميركية بتوجيه ضربات جديدة، مقابل تهديدات إيران بالرد واستهداف القواعد الأميركية سواء مباشرة أو عبر "الوكلاء" أي الميليشيات الموالية لها سواء في سوريا أو العراق أو اليمن ولبنان.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بتوجيه ضربة قاسية وموجعة إلى إيران إذا ما فكرت بالرد على مقتل سليماني.