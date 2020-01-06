كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: قرار إيران بتخصيب اليورانيوم قد يؤدي إلى إنهاء الصفقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم الإثنين، إن إعلان إيران يوم الأحد أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو نهاية اتفاق نووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وصرح ماس لإذاعة دويتشلاندفنك "بالتأكيد سنتحدث مع إيران مرة أخرى. إن ما تم الإعلان عنه ليس متسقًا مع الاتفاقية"، مضيفًا أن المسؤولين الألمان والفرنسيين والبريطانيين سيناقشون الوضع اليوم الاثنين.

و تابع قائلا "(الوضع) لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى لإنهاء هذه الاتفاقية، والتي ستكون بمثابة خسارة كبيرة، لذلك سنثقل هذا الأمر بمسؤولية كبيرة جدًا الآن".

وفي وقت سابق، دعا ماس إلى عقد اجتماع أزمة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لمناقشة تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في العراق على يد الولايات المتحدة.

وقال في بيان "كأوروبيين، قمنا بتجربة واختبار قنوات اتصال مرنة من جميع الجهات، والتي يجب أن نستفيد منها بشكل كامل في هذا الموقف".

اقترح ماس لمسئول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربى جوزيب بوريل عقد اجتماع لوزراء خارجية الكتلة هذا الأسبوع للاتفاق على مقاربة مشتركة.

وأعلن ماس أيضا إن ألمانيا ستتحدث إلى الحكومة العراقية بعد أن أيد برلمان البلاد يوم الأحد توصية من رئيس الوزراء بضرورة طرد جميع القوات الأجنبية، قائلا ان "مصلحتنا الغالبة هي الا يقع استقرار العراق ووحدته ضحية التصعيد الأخير".

يوجد فى المانيا حوالى 120 جندي منتشرين فى العراق تحت قيادة "العملية المتأصلة" بقيادة الولايات المتحدة. وقال ماس "نحن مستعدون لمواصلة دعمنا إذا كان ذلك مطلوبًا والوضع يسمح بذلك".

وتابع قائلا: "نحن نناقش هذا الآن بشكل مكثف مع شركائنا، في مجلس الناتو، في الاتحاد الأوروبي، في التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، وقبل كل شيء مع جهات اتصالاتنا في العراق".

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في غضون ذلك، قررت وزارة الدفاع الألمانية تأجيل التحول المقبل لقواتها في العراق، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في منشور على موقع تويتر يوم الأحد.

وعلي صعيد آخر، اعلن البيت الابيض في بيان ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمناقشة الوضع الحالي في العراق وايران.

قدم البيان تفاصيل قليلة عن مضمون المكالمة، وأشار فقط إلى أن الزعيمين "أعادا التأكيد على التحالف الوثيق بين البلدين".

كما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قرار للحد من الأعمال العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران.