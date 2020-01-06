مجزرة.. طيران حفتر يقتل 30 طالبا عسكريا بطرابلس واجتماع طارئ لمجلس الأمن

بعد مجزرة نفذها طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس، وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد على عقد جلسة طارئة مغلقة، لبحث ملف بلادها.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن مجلس الأمن سيجتمع، اليوم الاثنين، داعية إلى اتخاذ موقف حازم ضد العدوان على العاصمة طرابلس.

ومساء أول أمس السبت، قصف طيران أجنبي داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مقر الكلية العسكرية في طرابلس، ما أودى بحياة ثلاثين طالبا في مقتبل العمر.

وأدانت الخارجية الليبية، أمس، قصف الكلية العسكرية في طرابلس، ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري، وعاجل لردع العدوان، وحماية المدنيين الأبرياء.

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وأضاف المصدر نفسه، في بيان، أن وزير الخارجية محمد سيالة، وجه البعثة الليبية في نيويورك إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، على خلفية جرائم الحرب، التي ترتكبها ميلشيات حفتر.

ودعت الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتقديم حفتر ومن معه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وشددت على أنه “بهذا العمل الوحشي الجبان (قصف الكلية العسكرية) يتضح للعالم أجمع أن ميلشيات حفتر لا تحارب الإرهاب كما تدعي، بل تمارس الإرهاب بعينه، وتخرق القانون الدولي الإنساني”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.