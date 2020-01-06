هل ينتقل أشرف حكيمي إلى بايرن ميونخ الألماني؟

على الرغم من تأكيد فريق ريال مدريد الإسباني عن رغبته في استعادة خدمات لاعبه المغربي أشرف حكيمي، المعار لنادي بروسيا دورتموند الألماني، ورغبة هذا الأخير أيضا في إبقائه في صفوفه بشكل نهائي، إلا أن عدد من الأندية الأوروبية العملاقة، تتابع عن كثب وضعية نجم المنتخب المغربي وتضعه في مخططاتها للانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من ريال مديد، فإن العملاق الالماني بايرن ميونخ يعتبر من أكثر الأندية الأوروبية اهتماما بالنجم المغربي، وذلك بعد أن راقب تطوره الكبير، والأداء الرائع الذي بصم عليه هذا الموسم مع دورتموند في الدوري الألماني الممتاز.

الصحيفة ذاتها، شددت على أن إدارة النادي البافاري استفسرت نظيرتها في ريال مدريد عن مستقبل اللاعب، وكذا موقف النادي من استعادة خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التحضير لعرض محتمل الصيف المقبل.

وأمام غياب أي تصريح رسمي من مسؤولي النادي الملكي بخصوص رغبتهم في استعادة حكيمي، باستثناء المدرب زين الدين زيدان، يبقى مستقبل حكيمي غامضا الصيف المقبل.

جدير ذكره، أن بروسيا دورتموند الذي أعار اللاعب لموسمين من الريال، قد أبدى استعداده التام لشراء عقد المغربي بشكل نهائي، في انتظار حسم موقف اللاعب والنادي الإسباني.