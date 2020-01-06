مجدل شمس: إصابة شخص في انقلاب دبّاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حادث انقلاب دبّاب (تراكتورون) قرب قرية مجدل شمس في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" أن "بلاغًا وصل إلى بدالة المؤسسة على الرقم 101 حول انقلاب تراكتورون في منطقة وعرية قرب مجدل شمس، ووصل إلى المكان الطاقم الطبي وقدم الإسعافات الأولية للمصاب البالغ من العمر 40 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى 'زيف' في مدينة صفد، وهو يعاني من جراح متوسطة في منطقة الظهر".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.