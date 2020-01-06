الناصرة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مواطن في جريمة إطلاق نار بحي الجليل في مدينة الناصرة، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق مجهولون النار على شخص، في الخمسينيات من عمره، في حي الجليل وأصيب بعدة عيارات نارية في الجزء السفلي من جسده ونقل إلى المستشفى وحالته متوسطة. وتواجد طاقم مركز الشفاء الطبي في المكان وشارك بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" الطبية أن "بلاغًا وصل إلى بدالة المؤسسة عند الساعة 11:18 حول مصاب نتيجة إطلاق نار في شارع الجليل في الناصرة، ووصل إلى المكان الطاقم الطبي وقام بتقديم الإسعافات الأولية لمصاب يبلغ من العمر 44 عامًا، وهو يعاني من جراح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى 'رمبام' الحكومي في مدينة حيفا لتلقي العلاج".

هذا، واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والبينات والقرائن من مسرح الجريمة.