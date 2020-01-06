إصابة بإطلاق نار في باقة الغربية وحرق سيارة بسخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب، في الثلاثينات من عمره، من مدينة باقة الغربية لإصابة في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله، الليلة الماضية.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حالة المصاب وهو إمام مسجد في باقة الغربية، وصفت بالمتوسطة.
وجرى نقل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج. وبدورها فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وفي جريمة أخرى، أقدم جناة على إضرام النار في سيارة تعود ملكيتها لطبيب في مدينة سخنين، الليلة الماضية.
وأسفرت الجريمة عن التهام النار للجزء الأمامي من السيارة وألحقت أضرارا جسيمة بها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
هذا، وشهدت البلدات العربية تصاعدا في أعمال العنف وجرائم إطلاق النار، وطالب المواطنون الشرطة بالعمل بكل جدية من أجل محاربة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان.
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