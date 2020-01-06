اخبار العالم

إصابة بإطلاق نار في باقة الغربية وحرق سيارة بسخنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب، في الثلاثينات من عمره، من مدينة باقة الغربية لإصابة في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله، الليلة الماضية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حالة المصاب وهو إمام مسجد في باقة الغربية، وصفت بالمتوسطة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج. وبدورها فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جريمة أخرى، أقدم جناة على إضرام النار في سيارة تعود ملكيتها لطبيب في مدينة سخنين، الليلة الماضية.

Advertisements

وأسفرت الجريمة عن التهام النار للجزء الأمامي من السيارة وألحقت أضرارا جسيمة بها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وشهدت البلدات العربية تصاعدا في أعمال العنف وجرائم إطلاق النار، وطالب المواطنون الشرطة بالعمل بكل جدية من أجل محاربة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة بإطلاق نار في باقة الغربية وحرق سيارة بسخنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا