بهذه الطريقة نُقل جثمان قاسم سليماني إلى إيران.. فيديو

الإثنين 6 يناير 2020

وظهر في مقطع الفيديو، توابيت بداخلها جثمانا سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقياديون آخرون.

وكانوا كلهم قتلوا إثر ضربة أمريكية استهدفتهم قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضي.

ووفق الفيديو، وضعت التوابيت على مقاعد الركاب، فيما لفت بالعلم الإيراني، باستثناء تابوت المهندس، الذي لُف بالعلم العراقي، ووضع على كل واحد من التوابيت صورة لصاحب الجثمان واسمه.

وعرضت شاشة التلفاز داخل الطائرة، مقاطع فيديو لقاسم سليماني وأغاني إيرانية.

مقطع الفيديو أثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي وضعت بها التوابيت على مقاعد الركاب.

وأمّ المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، المصلين، يوم الاثنين في صلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو خامنئي ومسؤولين آخرين، وهم يبكون خلال صلاة الجنازة

Unbelievably laughable! Dear Left, do you really fear Iran regime & a #WWIII? Just look at this video to realize how incapable they are. This is how bodies of Soleimani & others transferred. Iran regime is a whiny coward! #TnxPOTUS4SoleimaniIpic.twitter.com/kbu6JjPhkc— BaHaRaN (@ForSyteSaga2013)