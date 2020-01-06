شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 مساءً, 6 يناير 2020 م المناطق - وكالات ارتفع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلًا بأحياء سكنية ومدرسة ومسجد وروضة أطفال بمدينة أريحا في إدلب بسوريا ومواقع بأطراف بلدة سراقب وقرية برنة بريف حلب الجنوبي وقصف صاروخي كان قد استهدف مؤخرًا بلدة الجانودية.

جاء ذلك في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان ليوم أن الضحايا القتلى من بينهم 12 مدنيًا من مدينة أريحا بينهم ثلاثة أطفال،مشيرًا إلى القصف خلف أكثر من 47 جريحًا بعضهم في حالات خطرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.