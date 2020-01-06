شكرا لقرائتكم خبر عن وسط مخاوف من انقراضه.. نفوق وحيد قرن نادر في نيبال والان نبدء بالتفاصيل

عُثر على وحيد قرن نادر نافقا خارج متنزه وطني في جنوب وسط نيبال، ما أثار مخاوف إزاء مصير هذا النوع من الحيوانات المعرض للانقراض، حسبما قال متحدث باسم المتنزه اليوم الاثنين.

وقال المتحدث جوبال جيميري، إنه تم العثور على الكركدن وحيد القرن، والذي يعتقد أنه يبلغ من العمر ثماني سنوات، نافقا أمس الأحد في مزرعة خارج حديقة شيتوان الوطنية.

وقال جيميري إن سبب نفوق وحيد القرن لن يتضح سوى بعد نشر تقرير لنتائج فحص الجيفة.

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وصرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول: "ما زلنا نحقق في الأمر الحديقة غير مسيجة. لذلك فإن وحيد القرن يشرد من الموئل بحثا عن طعام مثل القمح والشعير".

وفي العام الماضي، بدأت الحكومة النيبالية تحقيقا في حالات نفوق الكركدن.

وقال جيميري إنه من المرجح أن يصدر التقرير في غضون بضعة أشهر.

وأدى تدهور الموائل والمنافسة الشرسة على الموارد إلى زيادة حادة في وفيات وحيد القرن، وفقا لتقرير صدر عام 2018 عن "مونجاباي"، وهو منفذ إخباري متخصص في أخبار الحياة البرية