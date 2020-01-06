الحشد الشعبي: اكتمال فحص الـ DNA وفرز جثماني المهندس وسليماني

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اكتمال تحاليل فحص الحمض النووي الخاصة بـ"القادة الشهداء" وفرز جثامينهم عن بعضها البعض.
واشارت هيئة الحشد الى ان جثمان المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الاشرف بناء على وصيته بعد اجراء فحص (DNA).
وكانت طائرة مسيرة أمريكية اغتالت المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وعدد من أفراد الحشد وضباط في الحرس الثوري قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية.
واحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران اليوم الاثنين، لحضور جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أميركية الأسبوع الماضي.
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