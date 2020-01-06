الحشد الشعبي: اكتمال فحص الـ DNA وفرز جثماني المهندس وسليماني

واوضحت الهيئة في بيان صدر، اليوم، إن "تشابك الاشلاء بين جثمان الحاج المهندس مع شهيد اخر من الحشد مع جثمان قاسم سليماني، ومرافقيه استدعى اجراء الفحص لاجسادهم في العاصمة الايرانية طهران بعدما تحولت الى اشلاء من شدة تفجر الصاروخ الامريكي الغادر ليل الجمعة".واشارت هيئة الحشد الى ان جثمان المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الاشرف بناء على وصيته بعد اجراء فحص (DNA).

وكانت طائرة مسيرة أمريكية اغتالت المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وعدد من أفراد الحشد وضباط في الحرس الثوري قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضية.

واحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران اليوم الاثنين، لحضور جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أميركية الأسبوع الماضي.

