مسلحون يسرقون منزلا سكنيا شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مجموعة مسلحة سرقت منزلا سكنيا شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها من منزل سكني ضمن منطقة الثعالبة شرق العاصمة".

Advertisements

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.