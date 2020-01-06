أول تعليق من الصين على تهديد ترامب بعقوبات ضد بغداد

علقت الصين، اليوم الإثنين، على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعد قرار البرلمان رداً على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وأوضح قنغ، تعليقا على تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، إن "الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات".
وكان الرئيس الأميركي ترامب، هدد بفرض عقوبات على بغداد بعدما قرار من البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، مشدداً أنه “إذا غادرت القوات الأميركية فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك”.
وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها”.
وصوت البرلمان، امس الاحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.
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