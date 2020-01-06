2020-01-06 | 10:55
755 مشاهدة
نفت إدارة نادي النفط الرياضي الإشاعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ومفادها انسحاب فريق كرة القدم من مسابقة دوري الكرة في حال عودة انطلاقتها.
وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي كاظم محمد سلطان في بيان، إن "اخبار انسحاب فريق النفط من مسابقة دوري الكرة لا تعدو اكثر من كونها اشاعات لا تمت للحقيقة بشئ".
وأوضح انه "برغم الازمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي الا انه لن ينسحب من المسابقة وسيكون اول المشاركين في حال عودة انطلاقها ووفق الألية التي تقرها لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".
وأضاف انه "خلال اليومين المقبلين سيعاود فريق الكرة الانتظام بوحداته التدريبية استعدادا لموعد انطلاقة مسابقة الدوري".
وأوضح انه "برغم الازمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي الا انه لن ينسحب من المسابقة وسيكون اول المشاركين في حال عودة انطلاقها ووفق الألية التي تقرها لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".
وأضاف انه "خلال اليومين المقبلين سيعاود فريق الكرة الانتظام بوحداته التدريبية استعدادا لموعد انطلاقة مسابقة الدوري".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي النفط: رغم الازمة المالية.. مستمرون في دوري الكرة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.