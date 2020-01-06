نادي النفط: رغم الازمة المالية.. مستمرون في دوري الكرة الممتاز

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي كاظم محمد سلطان في بيان، إن "اخبار انسحاب فريق النفط من مسابقة دوري الكرة لا تعدو اكثر من كونها اشاعات لا تمت للحقيقة بشئ".

وأوضح انه "برغم الازمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي الا انه لن ينسحب من المسابقة وسيكون اول المشاركين في حال عودة انطلاقها ووفق الألية التي تقرها لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".



وأضاف انه "خلال اليومين المقبلين سيعاود فريق الكرة الانتظام بوحداته التدريبية استعدادا لموعد انطلاقة مسابقة الدوري".