الداخلية تعلن اعتقال 'داعشي' زور هوياته في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال "داعشي" زور هوياته مع عائلته في كركوك.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واسناداً لمعلومات استخبارية دقيقة في محافظة كركوك القت القبض على متهم ينتمي الى عصابات داعش الارهابية والمطلوب وفق المادة ( 4 ارهاب)".
واضافت انه "يعمل ضمن مايسمى قاطع الفرات"، مشيرة الى انه "من خلال التحقيقات تبين ان المتهم قام بتزوير هويته مع هويات عائلتة للتخفي من اعين الاجهزة الامنية".
وتابعت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقه".
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