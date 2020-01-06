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صافرة عراقية تضبط مواجهة كورية يابانية في دوري الابطال

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2020-01-06 | 10:52

صافرة عراقية تضبط مواجهة كورية يابانية في دوري الابطال

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أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن حكام الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 2020.
وكلف الاتحاد طاقم حكام من العراقي مكون من: مهند قاسم وميثم خماط وواثق مدلل وزيد ثامر، لقيادة مواجهة سامسونج الكوري الجنوبي بنظيره وفيسيل كوبي الياباني في الـ19 من شهر شباط المقبل.

وكان الاسيوي قد كلف طاقم حكام عراقي مكون من علي صباح وحيدر عبد الحسن وواثق مدلل، لقيادة مواجهة بيرث كلوري الاسترالي ضد شنغهاي الصيني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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