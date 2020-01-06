صافرة عراقية تضبط مواجهة كورية يابانية في دوري الابطال

2020-01-06 | 10:52
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أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن حكام الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 2020.
وكلف الاتحاد طاقم حكام من العراقي مكون من: مهند قاسم وميثم خماط وواثق مدلل وزيد ثامر، لقيادة مواجهة سامسونج الكوري الجنوبي بنظيره وفيسيل كوبي الياباني في الـ19 من شهر شباط المقبل.
وكان الاسيوي قد كلف طاقم حكام عراقي مكون من علي صباح وحيدر عبد الحسن وواثق مدلل، لقيادة مواجهة بيرث كلوري الاسترالي ضد شنغهاي الصيني.
وكان الاسيوي قد كلف طاقم حكام عراقي مكون من علي صباح وحيدر عبد الحسن وواثق مدلل، لقيادة مواجهة بيرث كلوري الاسترالي ضد شنغهاي الصيني.
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