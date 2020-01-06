سائرون يدعو لتطوير 'القدرات الذاتية': العقوبات الامريكية ليست غريبة على شعبنا

اكد نائب عن تحالف سائرون، الاثنين، ان توحد الجهود والاعتماد على القدرات الذاتية ستجعلنا قادرين على تجاوز اي عقوبات قد تحاول امريكا فرضها على العراق مستقبلا، مشددا على ان امريكا سبق وأن حاصرت الشعب العراقي وهو امر ليس بالغريب.
واضاف الزيادي، أن "امريكا انصدمت بالقرار وبالتأكيد هي ستحاول الضغط بشتى السبل لمنع تطبيقه"، لافتا الى ان "القواعد الامريكية التي بنيت بالعراق لم يكن هنالك اتفاق بين البلدين لبناءها بل بنتها القوات الامريكية لنفسها بالتالي فالعراق غير ملزم بدفع مبالغ عن بناءها".
ولفت الى ان "العراق والشعب العراقي سبق له وان حاصرته امريكا وهو امر ليس غريبا علينا والمطلوب هو الاعتماد على انفسنا وان نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية والامنية لضمان عدم الحاجة باي وقت للقوات الاجنبية"، مقترحا "التوجه للمعسكر الشرقي لتسليح قواتنا وترك المعسكر الغربي وان نركز جهودنا على تقوية قوتنا الجوية ودفاعتنا الجوية لحماية اجواءنا من الخروقات الخارجية من خلال التعاقد مع روسيا لشراء طائرات ومنظومات دفاع جوي حديثة وان تتم تلك الخطوات بشكل سريع لضمان عدم ترك اي فراغ يستغله اعداء العراق".
واكد الزيادي وهو عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ان "العقوبات الامريكية الاقتصادية على ايران كانت نتيجتها ان استطاعت ايران بجهودها الذاتية والاعتماد على نفسها تحقيق الاكتفاء الذاتي بكل شئ، بالتالي فعلى العراق ان يفكر ايضا بالاعتماد على قدراته الذاتية في مجالات الطاقة والصناعة"، مشددا على اننا "نعلم جيدا اننا سنواجه مشاكل وصعوبات لكننا في النهاية بتوحيد جهودنا وموقفنا من الشمال الى الجنوب نستطيع النجاح وتجاوز اي تحديات او عقوبات يتم فرضها علينا من امريكا او غيرها".
وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الاثنين، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.
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