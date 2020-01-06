القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تحتفل بـ"يوم الوحدة"

يصادف ذكرى "يوم الوحدة" السادس من يناير كل عام

احتفلت القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية، الإثنين، بذكرى "يوم الوحدة" الذي يصادف السادس من يناير/ كانون ثاني من كل عام.



الاحتفال، الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، جاء بحضور اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

وقال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، في كلمة له بهذه المناسبة: إن الاحتفال بـ"يوم الوحدة" يمثل احتفاءً بالمسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبإنجازات القوات المسلحة التي اضطلعت منذ تأسيس الدولة بدور بارز في حماية مقدراتها، والدفاع عن ترابها الغالي في مواجهة كل الأخطار والتهديدات.

وأضاف "في الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الوحدة، فإننا نحمد الله تعالى على ما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من جاهزية عالية، واستعداد لتنفيذ أصعب المهام في أي مكان من العالم".

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وأشار إلى أن السنوات السابقة أكدت أن مستوى أداء أبنائنا كان مثار الإعجاب والاحترام لدى كل المؤسسات العسكرية العريقة، والخبراء والمحللين الذين أشادوا بما أظهره من كفاءة ومهارة وشجاعة في كل المهام التي أسندت إليهم.

وأكد أن هذا المستوى المتميز يعود إلى جهود القيادة الرشيدة التي وفرت لأبنائها في مختلف أفرع القوات المسلحة أفضل الظروف، وأرقى أشكال التأهيل والإعداد والتدريب، وأحدث منظومات الأسلحة في العالم، وذلك كله في إطار عملية مدروسة ومخططة لاتخاذ القرار السياسي والعسكري على النحو الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وبعث اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي بهذه المناسبة التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي أظهر مدى التطور الذي واكب مسيرة القوات الجوية والدفاع الجوي ومشاركاتها الخارجية منذ نشأتها والمكانة المرموقة التي وصلت إليها حتى أصبحت اليوم من أكثر القوات الجوية تقدما وتجهيزا على المستوى الدولي والإقليمي.

وعقب ذلك، قام قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف وأفراد ومدنيين من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.