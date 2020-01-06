سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 6 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية الحكومية، لكنه سجل ارتفاعات متفاوتة بالبنوك الخاصة، في حين بقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.



ورفعت 6 بنوك سعر الدولار بمعدلات تتراوح بين قرش و3 قروش، في حين خفض البنك المصري الخليجي سعر الدولار قرشا واحدا.

ورفع البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار 3 قروش، في حين رفعه بنك قناة السويس قرشين، وزاد الدولار قرشا واحدا لدى بنوك البركة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمشرق والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، مقارنة بسعر أمس الأحد.

وأجمع 11 بنكا في مصر على سعر موحد للدولار عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري أمس الأحد إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 45.354 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018 بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

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وشهد الجنيه ارتفاعا قدره 12% خلال العام الماضي، ليسجل أفضل أداء له فيما لا يقل عن 25 عاما.

- أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 16.01 جنيه للشراء و6.11 جنيه للبيع.

وبسعر بيع أقل قرشا واحدا، سجل الدولار 16.01 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وقناة السويس والبركة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمشرق.

- أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) مسجلا 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

- السعر المهيمن على الدولار في 11 بنكا

وهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في 11 بنكا؛ منها البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ومصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

كما تكرر السعر ذاته على شاشات بنوك العربي الأفريقي والتعمير والإسكان والإسكندرية وبلوم وكريدي أجريكول والمصري الخليجي وعودة ومصر إيران والمصرف المتحد.

- أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.79 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.87 جنيه للشراء و21.17 جنيه للبيع.

- أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.49 جنيه للشراء مقابل 53.09 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.