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خارجية ألمانيا: تقليص إيران التزامها النووي "قد ينهيه"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

خارجية ألمانيا: تقليص إيران التزامها النووي

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين، إن إعلان إيران تقليص التزامها بالاتفاق النووي "قد يكون الخطوة الأولى نحو إنهائه".

 

وتابع ماس لإذاعة دويتشلاندفنك: "سنتحدث بالتأكيد مع إيران مرة أخرى، ما تم الإعلان عنه لا يتماشى مع الاتفاق".

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 ولفت إلى أن مسؤولين ألمان وفرنسيين وبريطانيين سيناقشون الموقف في وقت لاحق من الإثنين.

 

والأحد، قررت إيران تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

 

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم

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