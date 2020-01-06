بعد مقتل سليماني.. تقرير يرصد حالة الرعب في روسيا.. ورسالة الضربة الأمريكية: «بوتين هو الهدف التالي»

- شريف الجنيدي

بعد قيام الولايات المتحدة باستهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وعدد من مرافقيه، في ضربة شنتها بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي، انهالت التعليقات من الجانب الروسي، سواء على صعيد المسئولين أو وسائل الإعلام، التي أدانت هذا الهجوم.

وذكر موقع "صالون" الأمريكي، في تقرير له، أن ملاحقة الولايات المتحدة لسليماني واغتياله فهذا يعني أنها يمكنها ملاحقة أي من أعدائها السياسين والعسكريين بنفس الطريقة، حيث يمكن أن يأتي الدور على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة ما.

ونقل الموقع عن بيل برودر، رجل الأعمال البريطاني والناشط المناهض لبوتين، قوله إنه من المؤكد أن بوتين "مرعوب للغاية" من اغتيال سليماني أكثر من أي شيء آخر.

وأضاف برودر أن نجاح الولايات المتحدة في ملاحقة جنرال عسكري رفيع المستوى كـ سليماني وقتله بطائرة مسيّرة، فهذا يعني أنها تستطيع ملاحقة أي من أعدائها والقضاء عليه بسهولة، حتى وإن كان بوتين نفسه.

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وأضاف رجل الأعمال البريطاني أن بوتين أصيب بالصدمة بعد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011، لأن هذه الواقعة فتحت مجموعة من الاحتمالات الرهيبة بالنسبة إليه.

وفي أعقاب اغتيال سليماني، قالت وزارة الخارجية الروسية أن مقتل الجنرال الإيراني يعد "مغامرة" من قبل إدارة الرئيس ترامب، مؤكدة أن قائد فيلق القدس كان مخلصاً لحماية المصالح الإيرانية.

وقالت الخارجية الروسية أن الاجراءات المستهدفة من دولة عضو في الأمم المتحدة (أمريكا) للقضاء على مسئولين من دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة (إيران)، فضلاً عن انتهاك أراضي دولة ثالثة ذات سيادة دون علمها (العراق)، يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.