بدء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وعدن

بدأ اجتماع وزراء خارجية ​الدول العربية​ والأفريقية المُطلة على ​البحر الأحمر​ وخليج عدن في الرياض.

واشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بداية اللقاء، الى انه يشكر أصحاب المعالي والسعادة على المشاركة في هذا الاجتماع الهام الذي سنقر فيه ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تمهيداً لرفعه لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولنا في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان.

ولفت الى انه تأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن. واكد ان المملكة حريصة كل الحرص على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، ولا بد لي أن أشيد بكل ما قدمتموه من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية لكي نحقق ما نصبوا إليه.

واشار وزير الخارجية السعودي الى إن اجتماعنا هذا يعكس جانباً مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة.