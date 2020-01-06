أصدر المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​ بيانا نفى فيه كل ما ينسب الى مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، في احدى ​الصحف اللبنانية​ وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من دعمه او اختياره بعض الأسماء المرشحة للتوزير في ​الحكومة​، وأكد بيان المكتب الإعلامي لدار الفتوى ان كل ما ينشر في هذا الاطار هو عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا.

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كانت هذه تفاصيل خبر دار الفتوى: المفتي دريان لم يتدخل بتاتاً في أسماء الوزراء في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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