اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​فادي علامة​ الى انه "يثمن خطوة رئيس إدارة ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​، بدعوة اللجنة العليا لتقويم أداء ​موظفي الفئة الأولى​ في الإدارات الرسمية لعقد إجتماع لتحديد جدول زمني لإجراء تقويم للموظفين المذكورين ورفع ​تقرير​ مفصل الى ​مجلس الوزراء​ بالنتائج".

وإعتبر علامة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك "يشكل خطوة عملية على طريق الإصلاح الإداري المنشود الذي ننتظره ونطالب به جميعا".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: نثمن خطوة تقويم اداء موظفي الفئة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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