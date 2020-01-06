الصمد: غير معني بكل ما تتداوله وسائل الإعلام عن تمثيل اللقاء التشاوري

اكد النائب ​جهاد الصمد​، في بيان، أنه "غير معني بكل ما تتداوله وسائل الإعلام عن تمثيل ​اللقاء التشاوري​ في ​الحكومة​ العتيدة"، مشيرا الى ان الموقف النهائي لجهة منح الثقة او حجبها، فتحدده شكل الحكومة العتيدة، التي نامل ان تكون على قدر امال اهلنا وشعبنا".

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