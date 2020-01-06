أفادت صحيفة لوفيغارو أن طهران تشهد اليوم حشودا مشاركة في تشييع سليماني تعد الأكبر والأضخم في البلاد منذ وفاة الإمام الخميني..
واحتشد المشيعون حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران حيث أمّ المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي في الصباح صلاة الجنازة على جثمان الجنرال سليماني.
وتحدثت وسائل الإعلام عن حشود، تقدر بأكثر من أربعة ملايين شخص يشارك في هذه المراسم بطهران.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة لوفيغارو:طهران تشهد أكبر مشاركة جماهيرية منذ وفاة الامام الخميني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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