صحيفة لوفيغارو:طهران تشهد أكبر مشاركة جماهيرية منذ وفاة الامام الخميني

أفادت صحيفة لوفيغارو أن ​طهران​ تشهد اليوم حشودا مشاركة في تشييع سليماني تعد الأكبر والأضخم في البلاد منذ وفاة الإمام الخميني..

واحتشد المشيعون حاملين صور قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ بالقرب من جامعة طهران حيث أمّ المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية ​علي خامنئي​ في الصباح صلاة الجنازة على جثمان الجنرال سليماني.

وتحدثت وسائل الإعلام عن حشود، تقدر بأكثر من أربعة ملايين شخص يشارك في هذه المراسم بطهران.