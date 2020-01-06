شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" فى برقية للبابا تواضروس: أنتم قامة مستنيرة تحفظ للوطن وحدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:"يطيب لي ولاعضاء مجلس النواب ، ونحن نستشرف أياماً تحتفل فيها مصر بعيد الميلاد المجيد، أن نزف إلى نيافتكم، التهانى القلبية بهذه المناسبة الجليلة التى يحتفى بها شعب مصر جميعاً، هذا الشعب الأبى، العصى على الانقسام أو الفصام".

وقال في البرقية:" انكم قداسة البابا قامة مصرية وطنية مستنيرة، تلقى رضاء جموع شعب مصر العريق وتحظى بمحبته لمواقفكم الوطنية الشامخة التى تعلى الصالح العام، وتحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدى للمرجفين والمفسدين فى الأرض الذين يريدون بث الفرقة بين عنصرى الأمة التى يربطهما تاريخ طويل من العيش المشترك والدفاع عن الوطن والوقوف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً فى كل الملمات والخطوب.

واختتم البرقية قائلا:"ندعو المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان خلف قيادته السياسية الحكيمة الرشيدة".

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وهذا نص البرقية:"يطيب لي ولاعضاء مجلس النواب ، ونحن نستشرف أياماً تحتفل فيها مصر بعيد الميلاد المجيد، أن نزف إلى نيافتكم، التهانى القلبية بهذه المناسبة الجليلة التى يحتفى بها شعب مصر جميعاً، هذا الشعب الأبى، العصى على الانقسام أو الفصام".

"إنكم قداسة البابا قامة مصرية وطنية مستنيرة، تلقى رضاء جموع شعب مصر العريق وتحظى بمحبته لمواقفكم الوطنية الشامخة التى تعلى الصالح العام، وتحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدى للمرجفين والمفسدين فى الأرض الذين يريدون بث الفرقة بين عنصرى الأمة التى يربطهما تاريخ طويل من العيش المشترك والدفاع عن الوطن والوقوف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً فى كل الملمات والخطوب".