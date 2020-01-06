مجلس جهة بني ملال في ورطة بعد اتهامه بسرقة فيديو دون أخذ موافقة مالكيه!

أعلنت جمعية الأوركيد أن مجلس جهة بني ملال، استخدمت بعض محتويات فيديو للمشروع الثقافي “ذاكرتنا ثقافتنا” بالفيلم المؤسساتي للجهة، مع وصف أنشطته بأنها تندرج ضمن الأنشطة، والمشاريع الاجتماعية، التي تحظى بدعم مجلس الجهة، وهو الأمر الذي أنجز دون أخذ الموافقة من إدارة جمعية الأوركيد.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن إدارة اليوتوب قامت بحذف الفيديو من قناة الجهة، بعد توصلها بشكاية من طرف إدارة الجمعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية راسلت الجهة من أجل الاستفسار بشكل رسمي بتاريخ 30 دجنبر 2019، لكنها لم تتلق لحدود الساعة أي رد في شأن ذلك، ولا تستبعد اللجوء إلى القضاء.

وكان فيلم مؤسساتي لـ”جهة بني ملال خنيفرة” بأربع لغات (اللغات العربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإنجليزية)، نشر على صفحة “فايسبوك”، وقناة مجلس جهة بني ملال خنيفرة على يوتيوب، قد خلق جدلا واسعا في المنطقة بعد استعمال فيديوهات، تعود حقوقها إلى أشخاص آخرين.