بعد حرق حاويات للنفايات.. مجلس مدينة فاس يدعو لمواجهة “عبث المخربين”

أقدم مجهولون، على حرق حاويات للنفايات بمقاطعة المرينيين بفاس، وأثارت العملية غضب حزب العدالة والتنمية، الذين يسير مدينة فاس بما، في مقاطعاتها الست، بعدما اكتسحت الانتاخابات الجماعية بها قبل أربع سنوات.

وقال عز الدين الشيخ، رئيس مقاطعة المرينيين بفاس في تصريح لموقع حزبه، إنّ ما يؤرق الجميع من مسؤولي الجماعة والشركة المفوضة والسلطات الأمنية، هو إقدام بعض “العابثين” على تخريب تلك المعدات، مما يعرقل عملية تجويد قطاع النظافة، ويضغط على ميزانية الجماعة، وعلى التنمية بشكل عام بالمدينة.

وذكر المتحدث، أنّ هذا التخريب يسيء لمدينة فاس التاريخية ولجهود مختلف المتدخلين لتجويد قطاع النظافة، مضيفا، “كفى من العبث بمصالح المواطنين، لأنها أمانة في أعناقنا جميعا، وحين ندمرها إنما ندمر ممتلكاتنا ومستقبلنا”.

وأكد الشيخ، أن المصالح الموكول لها تدبير قطاع النظافة، إلى جانب الشركة المفوضة بتدبير قطاع النظافة سواء بمقاطعة المرينيين، أو باقي المقاطعات التابعة لمدينة فاس، وضعت آليات جديدة بمعدات “هوائية” حديثة، صديقة للبيئة تتميز بمواصفات عالمية.