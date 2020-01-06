طقس الاثنين.. بارد مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد.

وستنتشر سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل و الصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيلاحظ تمرکز سحب ركامية كثيفة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس مما سيعطي قطرات مطرية محتملة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

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وستهب الرياح معتدلة شرقية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة والجنوب-الشرقي، وستهب من الشمال إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و 02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، والجنوب الشرقي وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 15 درجة بالسواحل الجنوبية وبأقصى جنوب البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 17 و 22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس وسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 25 درجة بأقصى الجنوب.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، والساحل الاطلسي.