الأوقاف تطالب الاحتلال بوقف عمليات "الترميم" لأسور الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استأنفت مجموعة من العمال الإسرائيليين صباح اليوم الإثنين، العمل على نصب السقائل على الحائط الجنوبي للمسجد، بالقرب سور المدرسة الختنية، في منطقة القصور الأموية، تمهيدا لبدء العمل على ترميم الحائط الخاص بالمسجد الأقصى.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الأعمال وإزالة جميع السقائل التي تم نصبها على حائط المسجد الأقصى.

وحذرت دائرة الأوقاف من الاستمرار بهذه الأعمال والانتهاكات بحق المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونم بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية إليه كمسجد إسلامي للمسلمين فقط تحت وصاية ورعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

كما حذرت من استمرار أعمال الحفريات المشبوهة في محيط المسجد الأقصى خاصة في منطقة القصور الأموية، وهي وقف إسلامي خالص للمسلمين وحدهم.

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وأكدت دائرة الأوقاف بأنها المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد الأقصى وصيانته، وهي صاحبة الاختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران المسجد الأقصى من الداخل والخارج، كوقف إسلامي خالص للمسلمين.

وطالبت شرطة أيضا بإعادة الأحجار المسروقة لإعادتها إلى موقعها في سور المسجد الأقصى الغربي.