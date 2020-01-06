حيفا: مصرع عامل سقط عن سلم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (74 عاما) من مدينة حيفا مصرعه في حادث عمل، صباح اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر طبية أن العامل أصيب بجروح خطيرة جدا بعد سقوطه عن سلم أثناء عمله في حيفا، وأن الطاقم الطبي التابع لمركز "نجمة داوود الحمراء" أجرى عمليات إنعاش له في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه اضطر لإقرار وفاته بعد فشل كل المحاولات.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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وتجدر الإشارة أن إلى 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.