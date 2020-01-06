اليمن.. المليشيا تزعم إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية

الإثنين 6 يناير 2020

قالت مليشيا الحوثيين، مساء الأحد، إنها أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مواقع عسكرية سعودية.



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وذكرت قناة المسيرة التابعة للمليشيا، أن الجماعة أطلقت 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات في مجازة الشرقية بمنطقة عسير، زاعمة أن الصواريخ خلفت قتلى وجرحى.

ولم يصدر عن الجانب السعودي والتحالف العربي الذي تقوده المملكة أي تعليق على ذلك.