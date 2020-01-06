- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد على أن التهديد بفرض عقوبات على العراق لن يجدي نفعا والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، يوم الاثنين، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق ”لن يجدي نفعا“، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات ”لم يروا مثلها من قبل مطلقا“، إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.
وقال ماس لإذاعة ”دويتشلاند فونك“ العامة: ”لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار“.
وأضاف الوزير أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي، يوم الاثنين، وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق.
وكانت إيران أعلنت، يوم الأحد، أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم، لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تؤكد على أن التهديد بفرض عقوبات على العراق لن يجدي نفعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.