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شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأميركي يتحرك للحد من تحركات ترامب ضد إيران والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن المجلس سيعرض ويصوت على قرار للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران.
وأوضحت في بيان صدر مساء الأحد، أن هذا القرار مشابه لذلك الذي قدمه السيناتور تيم كاين في مجلس الشيوخ.
ويؤكد مشروع القرار على "مسؤوليات الكونغرس الراسخة منذ فتره طويلة من خلال التشديد بأنه إن لم تتخذ إجراءات أخرى داخله، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران سوف تتوقف في غضون 30 يوما".
وأعلن ترامب أن تغريداته تعتبر بمثابة إخطار في حال قرر ضرب إيران في رد على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين لأنه لم يتم إبلاغهم مسبقا بالضربة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إن زعماء الحزب، ولا سيما نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لم يتبلغا مسبقا بالضربة
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