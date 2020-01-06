اخبار العالم

الكونجرس الأميركي يتحرك للحد من تحركات ترامب ضد إيران

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأميركي يتحرك للحد من تحركات ترامب ضد إيران والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن المجلس سيعرض ويصوت على قرار للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران.

 

وأوضحت في بيان صدر مساء الأحد، أن هذا القرار مشابه لذلك الذي قدمه السيناتور تيم كاين في مجلس الشيوخ.

 

Advertisements

ويؤكد مشروع القرار على "مسؤوليات الكونغرس الراسخة منذ فتره طويلة من خلال التشديد بأنه إن لم تتخذ إجراءات أخرى داخله، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران سوف تتوقف في غضون 30 يوما".

 

وأعلن ترامب أن تغريداته تعتبر بمثابة إخطار في حال قرر ضرب إيران في رد على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين لأنه لم يتم إبلاغهم مسبقا بالضربة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

 

وقال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إن زعماء الحزب، ولا سيما نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لم يتبلغا مسبقا بالضربة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس الأميركي يتحرك للحد من تحركات ترامب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا