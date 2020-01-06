خليفة سليماني يتعهد بمحاربة أمريكا حتى إخراجها من المنطقة

الإثنين 6 يناير 2020

أكد إسماعيل قاآني، القائد الجديد لفيلق القدس التابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، أنه يتعهد بمحاربة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تخرج من المنطقة نهائيا، على حد زعمه.



وأضاف قاآني، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإيرانية الرسمية قبيل تشييع جنازة سلفه قاسم سليماني في طهران، "نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بالقوة نفسها، والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة".

يشار إلى أن مرشد إيران علي خامنئي عيَّن العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية استهدفت موكبه في العراق ليلة الخميس، الجمعة.

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وكان قاآني يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس الذي يعد الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني منذ عام 1997 حينما عين سليماني قائدا له.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد، الأحد، أن بلاده سترد بشكل سريع وكامل إذا هاجمت إيران أي شخص أو هدف للولايات المتحدة.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": "وضعنا قائمة تشمل 52 هدفا إيرانيا بعضها ذو مكانة عالية وتمثل أهمية كبرى لإيران، سيتم ضربها بقوة وسرعة إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو ممتلكات أمريكية"