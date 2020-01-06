خامنئ يؤم المصلين في جنازة سليماني وعيناه تفيض من الدمع

الإثنين 6 يناير 2020

أم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، المصلين، يوم الاثنين في صلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق.



وأظهرت مقاطع فيديو تداولته مواقع اخبارية خامنئي ومسؤولين آخرين، وهم يبكون خلال صلاة الجنازة.

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وشارك في صلاة الجنازة مسؤولون كبار، بينهم الرئيس حسن روحاني، فيما عرض التلفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.

وتجمع آلاف الإيرانيين في جامعة طهران منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتوعد مسؤولون إيرانيون، الولايات المتحدة بـ“رد انتقامي قاس“، بعد مقتل سليماني في الغارة الأمريكية، فجر الجمعة الماضي.