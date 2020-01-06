شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. من حيث المبدأ نطالب لبنان بتسليم «غصن» والان نبدء بالتفاصيل
قالت اليابان اليوم الاثنين إنه مازال بإمكانها مطالبة لبنان بتسليم كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان موتور الذي فر من اليابان إلى دولة لا تسلم مواطنيها عادة.
وفي أول إفادة للحكومة اليابانية لم تتطرق وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فرار "غصن" وكررت قولها للصحفيين بأنها لا يمكنها التعليق على لأن التحقيقات ما زالت جارية.
كان الرئيس المقال لنيسان ورينو ممنوعا من مغادرة اليابان انتظارا لمحاكمته في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها. ومع ذلك تمكن من الهرب في نهاية العام قائلا إنه فر من نظام قضائي "فاسد".
وأشارت موري إلى أنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.
وأضافت للصحفيين في طوكيو أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة".
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