شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قانونية ضد 183 متهماً في «حرائق أستراليا» والان نبدء بالتفاصيل

يواجه ثلاثة أشخاص تهم اشعال حرائق في مطلع هذا الأسبوع في نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات في أستراليا، فيما تقول الشرطة إنها اتخذت إجراءات ضد أكثر من 180 شخصا بسبب جرائم تتعلق بإشعال حرائق الغابات.

وتعاني ولايات شرق وجنوب أستراليا من أزمة حرائق الغابات منذ شهور.

وقالت السلطات إن الكثير من الحرائق نتج عن جرائم من مخربين، وبعضهم في عمر 16 عاما. وقالت الشرطة اليوم الاثنين إنه تم اتهام ثلاثة أشخاص بخرق الحظر الشامل لإشعال النيران وسط خطر شديد من اشتعال الحرائق مطلع هذا الأسبوع.

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وتردد أن حادثين وقعا يومي السبت والأحد في منطقتي كوما وتارو قد نجما عن محاولات لإشعال النار من أجل الطهي، في حين شمل حادث آخر إشعال حرائق صغيرة متعددة في كونتجاني أمس الأحد. وتعين الاستعانة بأفراد خدمة الإطفاء الريفية لإطفاء الحرائق في جميع الحالات الثلاثة. وقالت الشرطة إن المتهمين الثلاثة سوف يمثلون أمام القضاء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتعرض 60 منزلا على الأقل للتدمير جراء حرائق في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية يوم السبت.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين إنها اتخذت إجراءات قانونية - من التحذيرات إلى المقاضاة الجنائية - ضد 183 شخصا، من بينهم 40 حدثا، فيما يتعلق بـ205 جرائم متعلقة بحرائق الغابات منذ تشرين ثان/نوفمبر.