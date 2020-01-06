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نزوح 40 ألف شخص بسبب الاشتباكات القبلية غرب دارفور 

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شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 40 ألف شخص بسبب الاشتباكات القبلية غرب دارفور  والان نبدء بالتفاصيل

قالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات القبلية الأخيرة في ولاية غرب دارفور أدت إلى نزوح نحو 40 ألف شخص من مناطقهم. وبحسب تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) فإن حوالي 32 ألف شخص نزحوا من ثلاثة مخيمات للنازحين (كردينق 1، كريندينق 2 ، ومخيم السلطان)، بحسب سجلات مفوضية العون الإنساني السودانية وشركاؤها، بينما فرّ البقية من معسكرات باب الجنان، دار السلام ودار النعيم.

وطبقًا لتقرير أوتشا الذى نشر اليوم، فإن جملة الضحايا خلال الاشتباكات القبلية بلغت 54 شخصًا، فيما أصيب 60 شخصًا.

وقدمت أوتشا عبر تقريرها المزيد من التفاصيل حول الاستجابة الإنسانية في الجنينة، مشيرةً إلى أن مجموعات الشباب والشركاء الوطنيين ودوان الزكاة ومفوضية العون الإنساني وجمعية الهلال الأحمر السوداني ضمن آخرين سارعوا لسد النقص في المعينات ونجدة المحتاجين التي شملت الخيام وصفائح الماء والبطانيات والطعام.

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