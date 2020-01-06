شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 40 ألف شخص بسبب الاشتباكات القبلية غرب دارفور والان نبدء بالتفاصيل
وطبقًا لتقرير أوتشا الذى نشر اليوم، فإن جملة الضحايا خلال الاشتباكات القبلية بلغت 54 شخصًا، فيما أصيب 60 شخصًا.
وقدمت أوتشا عبر تقريرها المزيد من التفاصيل حول الاستجابة الإنسانية في الجنينة، مشيرةً إلى أن مجموعات الشباب والشركاء الوطنيين ودوان الزكاة ومفوضية العون الإنساني وجمعية الهلال الأحمر السوداني ضمن آخرين سارعوا لسد النقص في المعينات ونجدة المحتاجين التي شملت الخيام وصفائح الماء والبطانيات والطعام.
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