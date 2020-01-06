شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحتجز 50 حالة مصابة بفيروس غامض قادمة من الصين والان نبدء بالتفاصيل

عززت الفلبين من الفحوص التي يتم إجراؤها للمسافرين القادمين من الصين، حيث تم تشخيص أكثر من 50 حالة إصابة بنوع غامض من الالتهاب الرئوي الفيروسي.

وأعلنت وزارة الصحة الفليينية اليوم أنه تم تسجيل الإصابة للمرة الأولى في الأسبوع الماضي في مدينة ووهان وسط

الصين. وحتى أمس الأحد، تم تشخيص 59 حالة إصابة.

وذكرت لجنة الصحة في ووهان أن سبعة من المرضى حالتهم حرجة.

وسجلت هونج كونج أيضا 16 حالة مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي الغامض أمس الأحد، وفقا لهيئة الإذاعة العامة في هونج كونج، على الرغم من أن أيا من المرضى لم يبلغ عن زيارة مدينة ووهان.