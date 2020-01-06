الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بكينيا

أدانت دولة الإمارات بشدة، الإثنين، الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية في لامو بشمال كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان لها عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد الجيش الأمريكي الأحد مقتل أحد جنوده واثنين من المتعاقدين، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف الجيش في بيان، مساء أمس، أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

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وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".

وفي وقت سابق، قُتل 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، الأحد، خلال هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو شمالي البلاد.

وحركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004 هي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلاً، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

والحركة الإرهابية ما زالت قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.