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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2020/1/6 01:10 م بتوقيت أبوظبي
رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش - رويترز
فاز رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، وهزم الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا جرابار كيتاروفيتش التي فشلت في كسب تأييد اليمين القومي.
ودعي الناخبون البالغ عددهم نحو 3,8 مليون شخص إلى الاختيار بين رؤيتين للبلد الواقع على البحر الأدرياتيكي، تتمثلان بـ"كرواتيا أصيلة" قالت كوليندا جرابار كيتاروفيتش إنها تمثلها، و"كرواتيا طبيعية" وعد بها خصمها الاشتراكي الديمقراطي.
ووفقا للنتائج شبه النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات، حصل ميلانوفيتش على 52,7% من الأصوات مقابل 47,3% لمنافسته.
ووعد الرئيس الجديد، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 53 عاما، خلال الحملة بجعل كرواتيا "جمهورية للجميع"، قائلا بعد الفوز "دعونا نتحد في خلافاتنا".
وأتت الجولة الثانية من الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وكشف الاقتراع عن صعود اليمين في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ويعاني مثل جارته في البلقان من هجرة سكانه وفساد مستشرٍ.
يشار إلى أن الرئاسة في كرواتيا منصب فخري إلى حد كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر بشعار "كرواتيا طبيعية".. الاشتراكي ميلانوفيتش يفوز بالرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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