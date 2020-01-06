اجتماع خماسي مصري أوروبي بالقاهرة للتنسيق بشأن ليبيا

تستضيف القاهرة، الأربعاء المقبل، اجتماعاً تنسيقياً لوزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، الإثنين، فإن وزراء خارجية الدول الخمس سيبحثون في اجتماعهم المرتقب سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية.

ويركز وزراء الخارجية على كيفية التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة جهود تسوية الأزمة الليبية، وكذلك مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.

Advertisements

وأجاز النواب الأتراك، الخميس، لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق ومليشياتها في طرابلس لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدانت السفارة الأمريكية في طرابلس التدخل التركي في الشأن الليبي، واصفة إرسال أنقرة مجموعة من المرتزقة إلى العاصمة الليبية بالأمر "السام" الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني.





وتستند حكومة فايز السراج في ليبيا إلى مليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.

وأقر مجلس النواب الليبي، السبت، 9 قرارات مهمة في جلسته التي خصصها لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية، أبرزها التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن.

كما أقر بالإجماع قطع العلاقات مع النظام التركي، وتفويض القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات.